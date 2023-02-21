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Продюсер Андрей Разин сообщил о расследовании смерти певца Юрия Шатунова

1:16
Шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что для расследования смерти певца Юрия Шатунова подключились западные спецслужбы. Он отметил, что в обстоятельствах гибели исполнителя его смущают некоторые вещи.

Продюсер Андрей Разин сообщил о расследовании смерти певца Юрия Шатунова

В обращении Разин заявил, что специалисты полностью изучат дело знаменитого артиста и сделают своё экспертное заключение. Продюсер уже заключил договор и полностью оплатил расходы. Разин считает, что смерть Шатунова была насильственной, поэтому он изо всех сил хочет найти виновных.

"Я обратился здесь, в Соединенных Штатах Америки, в агентство, где работают отставные, очень опытные, специалисты — Интерпол, Моссад. Это те спецслужбы, которые работают по всему миру", — заявил Разин.

Продюсер указал на два момента, которые доказывают причастность третьих лиц к гибели певца. Например, в день своей смерти Шатунов должен был улететь домой, в Германию. Но по неизвестным причинам остался в России. Также Разина волнует ещё одна странность — свидетельство о смерти получил Аркадий Кудряшов, а не родственники певца, как это принято по закону.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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