У народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали сердечную недостаточность.
По данным Telegram-канала Mash, состояние 84-летней Федосеевой-Шукшиной, которая на прошлой неделе была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, ухудшилось.
Сейчас медики стараются компенсировать левожелудочковую недостаточность медикаментозным путём.
В мае Лидия Николаевна перенесла инфаркт головного мозга. Актриса жаловалась на сильные головные боли и произвольные сокращения мышц, однако в больницу обратилась лишь спустя несколько недель.
В медучреждении Федосеевой-Шукшиной установили временный кардиостимулятор.
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