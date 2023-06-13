Mash: у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали сердечную недостаточность

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У народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали сердечную недостаточность.

Фото: mk.ru

По данным Telegram-канала Mash, состояние 84-летней Федосеевой-Шукшиной, которая на прошлой неделе была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, ухудшилось.

Сейчас медики стараются компенсировать левожелудочковую недостаточность медикаментозным путём.

В мае Лидия Николаевна перенесла инфаркт головного мозга. Актриса жаловалась на сильные головные боли и произвольные сокращения мышц, однако в больницу обратилась лишь спустя несколько недель.

В медучреждении Федосеевой-Шукшиной установили временный кардиостимулятор.

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