Актёра Михаила Ефремова отказались взять в зону спецоперации

Отбывающий наказание в местах лишения свободы актёр Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

Фото: kinopoisk.ru

Об этом в беседе с ведущими YouTube-канала Metametrica рассказал его коллега "по цеху" Иван Охлобыстин. Он отметил, что Ефремов высказывал желание поехать воевать, но его не взяли по состоянию здоровья.

"Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный", — подчеркнул Охлобыстин.

Он пожелал Михаилу вернуться на сцену и опять заняться постановкой спектаклей. Иван заявил, что Ефремов гениальный актёр и режиссёр.

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