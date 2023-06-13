Отбывающий наказание в местах лишения свободы актёр Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцем на специальную военную операцию.
Об этом в беседе с ведущими YouTube-канала Metametrica рассказал его коллега "по цеху" Иван Охлобыстин. Он отметил, что Ефремов высказывал желание поехать воевать, но его не взяли по состоянию здоровья.
"Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный", — подчеркнул Охлобыстин.
Он пожелал Михаилу вернуться на сцену и опять заняться постановкой спектаклей. Иван заявил, что Ефремов гениальный актёр и режиссёр.
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