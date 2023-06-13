Украинская певица Вера Брежнева после начала спецоперации отреклась от России и уехала за границу. Артистка якобы активно занималась волонтёрской деятельностью и помогала своим соотечественникам из Италии.
Недавно Брежнева сообщила о том, что возвращается к концертной деятельности и устраивает тур за рубежом. Однако по прошедшему концерту в Прибалтике стало понятно, что кроме всеми известных русскоязычных хитов, исполнительнице нечего предложить поклонникам.
Её латвийская коллега Лайма Вайкуле также приняла антироссийскую позицию. Певица даёт неисчислимое количество интервью заграничным СМИ, где публично осуждает власти России и СВО на Украине, оскорбляет российских коллег, которые поддержали родную страну.
В своём Youtube-канале 69-летняя артистка проговорилась, что Брежнева сейчас проживает в Латвии и готовится выступить на музыкальном фестивале.
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