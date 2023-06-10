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Анна Семенович о работе своих визажистов: "У меня обученные рабы"

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Шоу-бизнес

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, как ей удаётся отлично выглядеть в свои 43 года.

Анна Семенович о работе своих визажистов: "У меня обученные рабы"
Фото: passion.ru

Недавно Анна Семенович поделилась с поклонниками видео, которое было записано во время работы её гримёров. Знаменитости делали макияж и укладывали волосы. Во время съёмки Семенович комментировала работу визажистов, назвав их "рабами", которые помогают ей выглядеть хорошо. Об этом сообщает StarHit.

"Знаете, я не устала. У меня есть специальные рабы обученные. Одна чешет волосы, другая делает лицо. Моё дело — просто потом выйти и красиво спеть и станцевать. У каждого своя работа, извините", — высказалась артистка.

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Анна Семенович – О новых отношениях, домогательствах и честном шоу-бизнесе
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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