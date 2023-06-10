Певица и актриса Анна Семенович рассказала, как ей удаётся отлично выглядеть в свои 43 года.
Недавно Анна Семенович поделилась с поклонниками видео, которое было записано во время работы её гримёров. Знаменитости делали макияж и укладывали волосы. Во время съёмки Семенович комментировала работу визажистов, назвав их "рабами", которые помогают ей выглядеть хорошо. Об этом сообщает StarHit.
"Знаете, я не устала. У меня есть специальные рабы обученные. Одна чешет волосы, другая делает лицо. Моё дело — просто потом выйти и красиво спеть и станцевать. У каждого своя работа, извините", — высказалась артистка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.