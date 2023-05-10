Певица, бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что сожалеет о пластической операции, на которую она решилась в 2015 году.
В интервью Алёне Жигаловой Семенович призналась, что сейчас она сожалеет об операции по уменьшению груди, которую знаменитость сделала в 2015 году. Артистка не стала скрывать, что на протяжении многих лет комплексовала из-за большого размера груди, так как считала, что из-за этого её не воспринимают всерьёз.
"Я всем доказывала — и в спорте результатов добилась, я и пою, и в кино снималась, и ведущей работаю, на радио работаю, тут я работаю, а вы все про мою грудь! У меня пошёл такой диссонанс в голове и в душе, что я побежала и просто прыгнула под нож хирургу," — рассказала Семенович.
С момента операции грудь снова выросла, отмечает, певица. Однако сейчас она принимает своё тело таким, какое оно есть. Также Анна Семенович поделилась, что с комплексами справиться ей помог психолог, а на хейт в Сети она не обращает внимание.
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