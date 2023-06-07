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КП: Нагиев, Ивлеева и Гагарина стали артистами с самыми большими рекламными гонорарами

1:22
Шоу-бизнес

Российские артисты мечтают о "подработке" в рекламе, поскольку за один съёмочный день можно получить довольно внушительные суммы. Крупные бренды оценивают перспективу репутационного риска, поэтому берут для рекламы звёзд без скандальной репутации.

КП: Нагиев, Ивлеева и Гагарина стали артистами с самыми большими рекламными гонорарами
Фото: ria.ru

"Средний контракт от солидных заказчиков приносит знаменитости порядка семи миллионов рублей. Сумма может быть и меньше, и больше. Все зависит от конкретного артиста — его аудитории и востребованности", — рассказал бизнес-аналитик Дмитрий Кудрявцев в беседе с KP. RU.

На данный момент самыми крупными заказчиками рекламы являются сотовые операторы, банки, федеральные торговые сети и интернет-магазины. После заключения договора артист не имеет права пользоваться продукцией конкурентов и менять имидж перед съёмками.

Главными звёздами российской рекламы являются Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева, Сергей Гармаш, Клава Кока, Фёдор Бондарчук, Полина Гагарина, Сергей Безруков и Дмитрий Маликов. Они получают от семи до 15 миллионов рублей за контракт.

Азамат Мусагалиев, Ксения Бородина и Сергей Бурунов зарабатывают на рекламных съёмках немного меньше: от пяти до семи миллионов.

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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