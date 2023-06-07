Российские артисты мечтают о "подработке" в рекламе, поскольку за один съёмочный день можно получить довольно внушительные суммы. Крупные бренды оценивают перспективу репутационного риска, поэтому берут для рекламы звёзд без скандальной репутации.
"Средний контракт от солидных заказчиков приносит знаменитости порядка семи миллионов рублей. Сумма может быть и меньше, и больше. Все зависит от конкретного артиста — его аудитории и востребованности", — рассказал бизнес-аналитик Дмитрий Кудрявцев в беседе с KP. RU.
На данный момент самыми крупными заказчиками рекламы являются сотовые операторы, банки, федеральные торговые сети и интернет-магазины. После заключения договора артист не имеет права пользоваться продукцией конкурентов и менять имидж перед съёмками.
Главными звёздами российской рекламы являются Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева, Сергей Гармаш, Клава Кока, Фёдор Бондарчук, Полина Гагарина, Сергей Безруков и Дмитрий Маликов. Они получают от семи до 15 миллионов рублей за контракт.
Азамат Мусагалиев, Ксения Бородина и Сергей Бурунов зарабатывают на рекламных съёмках немного меньше: от пяти до семи миллионов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.