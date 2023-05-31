Певец Филипп Киркоров поздравил с днём рождения Наташу Королёву, намекнув на возможный роман с артисткой.
31 мая исполнительнице хита "Жёлтые тюльпаны" исполнилось 50 лет.
Киркоров поздравил коллегу, опубликовав в своих социальных сетях фото и видео, на которых артисты запечатлены вместе.
"Наташка, с юбилеем! Где этот 1994-й год, когда мыть чуть не стали парой. Жалею об этом до сих пор", — написал Филипп.
Певец добавил, что готов был всю жизнь носить Королёву на руках.
Подписчики артиста присоединились к его поздравлениям и назвали Киркорова настоящим ловеласом российского шоу-бизнеса.
"Филипп, да вы шалун и ходок. Сколько же у вас было женщин?" — написали они в комментариях к посту.
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