Певец Филипп Киркоров признался, что 29 лет назад мог начать роман с Наташей Королёвой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров поздравил с днём рождения Наташу Королёву, намекнув на возможный роман с артисткой.

Фото: mk.ru

31 мая исполнительнице хита "Жёлтые тюльпаны" исполнилось 50 лет.

Киркоров поздравил коллегу, опубликовав в своих социальных сетях фото и видео, на которых артисты запечатлены вместе.

"Наташка, с юбилеем! Где этот 1994-й год, когда мыть чуть не стали парой. Жалею об этом до сих пор", — написал Филипп.

Певец добавил, что готов был всю жизнь носить Королёву на руках.

Подписчики артиста присоединились к его поздравлениям и назвали Киркорова настоящим ловеласом российского шоу-бизнеса.

"Филипп, да вы шалун и ходок. Сколько же у вас было женщин?" — написали они в комментариях к посту.

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