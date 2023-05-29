Певица Ирина Салтыкова заявила, что отказалась от секса из-за своей публичности

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова призналась, что ограничивает себя в сексе.

Фото: kp.ru

Исполнительница хита "Серые глаза" рассказала, что в последнее время сильно ограничила свою сексуальную активность.

"Я публичный человек и боюсь распространения слухов. Не могу позволить себе то, что могут другие. Приходится себя постоянно сдерживать", — заявила она в шоу "Звёзды сошлись".

Помимо этого, Салтыкова отметила, что предъявляет достаточно строгие требования к сильному полу. Ей важно, чтобы мужчина был воспитан, образован и материально обеспечен.

Певица была замужем только один раз. Семь лет Салтыкова прожила в браке с музыкантом Виктором Салтыковым. У них есть общая дочь Алиса, которая пошла по стопам родителей и стала певицей.

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