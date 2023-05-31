Анисина закрыла рот связавшемуся с молодой блондинкой Джигурде: "Просит молчать"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пока шоумен Никита Джигурда наслаждается жизнью в России, его жена Марина Анисина вместе с детьми переехала из Франции в Турцию.

Фото: sport-express.ru

В личном микроблоге Джигурда опубликовал красивую фотосессию с Мариной. Пара выглядит очень гармонично, и комментаторы в социальных сетях полагают, что супруги наконец-то встретились и помирились.

На одной из фотографий Марина закрыла рот пальцем своему благоверному. Джигурда подписал эту фотографию словами: "Богиня АНИС пока просит помолчать…". Он также отметил, что фотографии были сделаны Еленой Галицыной. Поклонники остались в восторге от снимков.

Однако ранее стало известно о страстном романе Никиты Джигурда с начинающей певицей Ирэн Волынской. По данным "Экспресс газеты", пара даже собиралась узоконить свои отношения. Однако свадьба так и не состоялась, и похоже, что планы Джигурды изменились. Некоторые фанаты считают, что роман с Волынской был пиаром.

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Анисина закрыла рот связавшемуся с молодой блондинкой Джигурде