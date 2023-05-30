Звезду сериала "Ольга" Яну Троянову потребовали проверить на финансирование ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Троянова, которая сыграла главную роль в сериале "Ольга", дала скандальное интервью Юрию Дудю* и осудила спецоперацию на Украине. Она уехала из России во Францию после съёмок последнего сезона сериала.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Сейчас актрису призвали признать иноагентом, проверить на спонсирование украинской армии и закрыть возможность вернуться в Россию. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с соответствующим требованием, сообщает Telegram-канал Shot.

*внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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