Ксения Собчак показала переписку с другом об атаке беспилотников в Барвихе: "Страшно бабахает"

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак отреагировала на атаку беспилотников на Москву.

Фото: rg.ru

В Telegram-канале "Кровавая Барыня" Ксения Собчак показала переписку с близким другом, которую вела по время инцидента. В частности, журналистка опубликовала скриншот переписки, в которой её друг сообщал о громких взрывах в Барвихе.

"Страшно бабахает", — поделился впечатлениями знакомый Собчак.

Спустя время Ксения Анатольевна лично прокомментировала тревожное утро в столице. Знаменитость призналась, что налёты дронов её приводят в ужас.

"Я не рада никаким дронам — ни в Москве, ни в Киеве! И меня охватывает ужас от того, что есть много людей, и тут и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", — заявила Собчак.

Напомним, рано утром на столицу была совершена массовая атака дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА.

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