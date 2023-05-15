Анита Цой вспомнила об обидах Валентина Юдашкина на неё: "приходила вечно в каких-то молодых авторах"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анита Цой вспомнила общение с модельером Валентином Юдашкиным.

Фото: m.gazeta.ru

Анита Цой была знакома с модельером Валентином Юдашкиным более 30 лет. По словам артистки, он всегда был её кумиром, а его наряды она считала настоящим произведением искусством. Однако певица не всегда делала выбор в пользу Юдашкина, когда выбирала, что ей надеть. Цой нередко надевала более простые наряды от молодых дизайнеров. Этот факт расстраивал известного кутюрье, передаёт НТВ.

"Он приглашал на свои показы, а я приходила вечно в каких-то молодых авторах. И он обижался, я это видела", — поделилась Анита Цой.

Стоит отметить, что певица стала одним из последних артистов, с кем работал Валентин Юдашкин. Модельер создал для знаменитости целую коллекцию концертных нарядов для её музыкального шоу.

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Коллекция модельера Валентина Юдашкина покоряет Париж. Время. Эфир 9 февраля 1991