Абзац: менеджер отеля в Цюрихе высказался об инциденте с украинскими туристами и Ольгой Бузовой

Менеджер швейцарского отеля, в котором на Ольгу Бузову напали украинцы, прокомментировал случившийся инцидент с артисткой. Он сообщил, что граждане Украины, которые набросились на неё возле стойки ресепшн не являются постояльцами отеля.

Фото: eg.ru

"Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент", — рассказал он "Абзацу".

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приезжие в Швейцарию украинцы требуют от Бузовой обозначить свою политическую позицию и высказаться об СВО. Певица в свою очередь не стала отвечать на провокацию и молча ушла.

Пользователи соцсетей указали на то, что патриотичные граждане Украины, почему-то набрасываются на россиян в Цюрихе, а не доказывают свою преданность стране на родине.

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На Ольгу Бузову напали в Европе на глазах у публики