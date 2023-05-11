Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обманутые продавцы Wildberries устроили митинг и пошли на штурм офиса в Москве
МК: полковник Хатылев назвал средства борьбы с британской ракетой Storm Shadow
Песков: армия РФ даст адекватный ответ на поставки Киеву дальнобойных ракет
Вице-президент РСТ Барзыкин сообщил гражданам РФ о ценах на отдых в Грузии в связи со снятием запретов на полёты
Уоллес сообщил, что США поддержали Лондон в решении передать Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow
Ветеран СВР объяснил, как Россия ответит на поставку Киеву ракет Storm Shadow
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Bloomberg: Китай помог Европе с газом, но сказка может закончиться в любой момент
Врач Голубкова рассказала, как правильно сбивать высокую температуру

Абзац: менеджер отеля в Цюрихе высказался об инциденте с украинскими туристами и Ольгой Бузовой

Шоу-бизнес

Менеджер швейцарского отеля, в котором на Ольгу Бузову напали украинцы, прокомментировал случившийся инцидент с артисткой. Он сообщил, что граждане Украины, которые набросились на неё возле стойки ресепшн не являются постояльцами отеля.

Абзац: менеджер отеля в Цюрихе высказался об инциденте с украинскими туристами и Ольгой Бузовой
Фото: eg.ru

"Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент", — рассказал он "Абзацу".

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приезжие в Швейцарию украинцы требуют от Бузовой обозначить свою политическую позицию и высказаться об СВО. Певица в свою очередь не стала отвечать на провокацию и молча ушла.

Пользователи соцсетей указали на то, что патриотичные граждане Украины, почему-то набрасываются на россиян в Цюрихе, а не доказывают свою преданность стране на родине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На Ольгу Бузову напали в Европе на глазах у публики
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Уоллес сообщил, что США поддержали Лондон в решении передать Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow
Ветеран СВР объяснил, как Россия ответит на поставку Киеву ракет Storm Shadow
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Bloomberg: Китай помог Европе с газом, но сказка может закончиться в любой момент
Врач Голубкова рассказала, как правильно сбивать высокую температуру
Как следователь-"решальщик" Кирилл Качур стал блогером-иноагентом
Генерал-майор Липовой заявил, что призыв на военные сборы граждан РФ необходим на случай мобилизации
Особенности выращивания жасмина в открытом грунте
Марков считает, что Запад передаст Украине тактическое ядерное оружие
Актёр Борис Щербаков положительно оценил воссоединение Крыма и РФ в 2014 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников