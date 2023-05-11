Менеджер швейцарского отеля, в котором на Ольгу Бузову напали украинцы, прокомментировал случившийся инцидент с артисткой. Он сообщил, что граждане Украины, которые набросились на неё возле стойки ресепшн не являются постояльцами отеля.
"Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент", — рассказал он "Абзацу".
Напомним, в Сети появилось видео, на котором приезжие в Швейцарию украинцы требуют от Бузовой обозначить свою политическую позицию и высказаться об СВО. Певица в свою очередь не стала отвечать на провокацию и молча ушла.
Пользователи соцсетей указали на то, что патриотичные граждане Украины, почему-то набрасываются на россиян в Цюрихе, а не доказывают свою преданность стране на родине.
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