Таролог Абрамов: Аллу Пугачёву и Максима Галкина* ждёт новый этап в отношениях

2:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Таролог Антон Абрамов сообщил, что на данный момент пара Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* переживает не самый лучший период в своей жизни. Он отметил: знаменитостям не хватает эмоционального ресурса, поэтому взаимоотношения имеют тяжёлый окрас.

Фото: eg.ru

Специалист в беседе с Pravda.Ru рассказал о том, что Примадонна прекрасно знает свои достоинства и недостатки. Артистка умеет делать акцент на первых, нивелируя последние. Более того, Пугачёва умеет рассуждать здраво, руководствуясь своей логикой и личным опытом, никогда ничего не принимает на веру.

"Совет карт в её ситуации — никогда не бросаться в крайности, не поддаваться гордыне и вся её жизнь будет идти по заданному вектору", — сказал Абрамов.

Что касается Галкина*, то таролог сообщил: он умеет сглаживать острые углы и располагать окружающих своей харизмой. Однако если юморист по-настоящему разозлится, то он будет страшен и опасен.

"Юморист умело воздействует на окружающих, но делает это крайне деликатно, люди зачастую этого даже не понимают", — сказал практикующий таролог.

Абрамов сообщил, что благодаря опыту и мудрости Аллы Борисовны их брак с шоуменом переживёт все преграды. Пара сплотится ещё сильнее, что пойдёт на пользу как им, так и их близким.

"Все конфликты будет сглаживать Пугачёва, в силу понимания расстановки сил. Паре главное держаться друг друга и тех людей, которым они могут доверять, иначе посторонние могут внести хаос в их союз", — подчеркнул эксперт.

Таролог отметил, что в ближайшее время у артистки могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, но в итоге всё закончится хорошо и она придёт к состоянию умиротворения.

"Вскоре певицу будет ждать очень важная новость, относительно здоровья, из-за чего она будет словно на иголках. Ситуация не решится сразу, но закончится благополучно", — сообщает Абрамов.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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