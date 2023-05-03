Известная ведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак в очередной раз высмеяла жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.
Накануне Татьяна Брухунова поделилась со своими подписчиками в соцсетях новой обновкой — брошкой в виде красной гвоздики. Также жена юмориста отметила продавца украшения, таким образом, сделав ему рекламу. Ксения Собчак прокомментировала пост Брухуновой в своём Telegram-канале.
По словам Собчак, демонстрация брошки в виде гвоздики — это не просто так. Ведущая связала красный цветок с новостями о недавней госпитализации Евгения Петросяна.
"Евгений Ваганович, здоровья", — написала Ксения Собчак в посте о брошке.
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