Собчак пошутила над женой Евгения Петросяна: красная гвоздика и госпитализация мужа

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак в очередной раз высмеяла жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.

Фото: uspei.com

Накануне Татьяна Брухунова поделилась со своими подписчиками в соцсетях новой обновкой — брошкой в виде красной гвоздики. Также жена юмориста отметила продавца украшения, таким образом, сделав ему рекламу. Ксения Собчак прокомментировала пост Брухуновой в своём Telegram-канале.

По словам Собчак, демонстрация брошки в виде гвоздики — это не просто так. Ведущая связала красный цветок с новостями о недавней госпитализации Евгения Петросяна.

"Евгений Ваганович, здоровья", — написала Ксения Собчак в посте о брошке.

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