Сбежавшая из России певица Софья Таюрская не смогла добиться успеха в США.
Таюрская родилась в Иркутске, но всё детство провела в Новодвинске. В школьные годы Софья всерьёз увлеклась музыкой. После окончания школы Таюрская переехала в Санкт-Петербург, где окончила Государственный институт культуры, получив специальность режиссёра театрализованных представлений.
В студенческие годы будущая солистка группы Little Big работала в караоке и выступала в петербургских ночных клубах. Неплохие вокальные данные и помогли ей попасть в коллектив, который только набирал популярность.
Софья участвовала в создании самых громких хитов группы: Faradenza, Skibidi, I`m OK и Hypnodancer. В 2021 году стало известно, что Таюрскую и фронтмена Little Big Илью Прусикина* связывают романтические отношения.
После начала СВО на Украине пара открыто осудила российскую власть и перебралась в США. Остальные участники группы предпочли остаться в РФ. В одном из интервью Софья и Илья* признались, что вынуждены плохо питаться и жить в коммуне из-за недостатка средств.
Концерты Little Big за границей постоянно отменяются, новые песни и клипы не выходят. Однако возвращаться в Россию артисты пока не планируют.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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