Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдову: правительство страны подготовило невъездной список лиц

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров был внесён в чёрный список Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире местного телеканала заявил, что в правительством страны был подготовлен список, куда вошёл ряд российских знаменитостей, которым будет запрещён въезд в Молдову. Об этом сообщает Telegram-канал BLITZ+.

"В правительстве есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдову. Я объяснил миру, почему Киркоров токсичен", — приводит слова чиновника источник.

Список пока что не оглашался, однако отмечается, что его содержание будет скоро оглашено. Сам Филипп Киркоров пока никак не прокомментировал эту новость.

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