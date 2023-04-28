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Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдову: правительство страны подготовило невъездной список лиц

0:46
Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров был внесён в чёрный список Молдовы.

Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдову: правительство страны подготовило невъездной список лиц

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире местного телеканала заявил, что в правительством страны был подготовлен список, куда вошёл ряд российских знаменитостей, которым будет запрещён въезд в Молдову. Об этом сообщает Telegram-канал BLITZ+.

"В правительстве есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдову. Я объяснил миру, почему Киркоров токсичен", — приводит слова чиновника источник.

Список пока что не оглашался, однако отмечается, что его содержание будет скоро оглашено. Сам Филипп Киркоров пока никак не прокомментировал эту новость.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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