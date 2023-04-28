"КП": вскрылся грандиозный обман с продажей замка певицы Пугачёвой в деревне Грязь

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумена Стаса Барецкого, объявившего о покупке особняка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, назвали обманщиком, решившим напомнить о себе с помощью шумихи в Сети.

Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на источники, Барецкий, судя по всему, соврал о покупке дома за 450 миллионов рублей. Отмечается, что у него нет такой суммы.

По словам светского хроникёра Ильи Саглиани, шоумена забыли в России, поэтому ему захотелось громко напомнить о своём существовании.

"Дешёвый хайп", — сказал он в беседе с еженедельником "7 дней".

Алла Пугачёва, находящаяся в Израиле, ещё не комментировала информацию о продаже дома.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что замок певицы в деревне Грязь ещё никто не приобрёл. Он подчеркнул: все риелторы в шоке от стоимости особняка.

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