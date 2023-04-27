Шоумен Гоген Солнцев заявил, что замок известной певицы Аллы Пугачёвой всё ещё никто не купил. В разговоре с iReactor артист раскрыл причину, по которой недвижимость исполнительницы невозможно продать.
"Это никому не нужно. Самая большая реальная цена дома — 450 миллионов рублей. Риелторы в шоке", — подчеркнул шоумен.
По его данным, недвижимость Пугачёвой и её мужа Максима Галкина* продаётся со всей мебелью. Вместе с этим Солнцев сказал, что в следующем году цена на замок составит 500 миллионов рублей, через два года — 300 миллионов.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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