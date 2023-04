Близкая подруга известного певца, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин выставит на аукцион Sotheby's 1,5 тысячи личных вещей музыканта.

Как сообщает The Hollywood Reporter, среди личных вещей Фредди Меркьюри на аукционе будут продаваться сценические костюмы певца, салфетки, серебряная гребёнка для усов, телефон, мебель и другие уникальные вещи артиста.

Мэри Остин призналась, что ей не легко было принять решение о распродаже вещей друга, однако для этого пришло время. На аукцион не будут выставлены только те вещи, которые Фредди лично ей дарил, а также совместные фотографии.

Напомним, Фредди Меркьюри в молодости состоял в отношениях с Мэри Остин. Позднее он стал крёстным её младшего сына.

