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Психолог Наумова рассказала о феномене и внутренних проблемах Елены Блиновской

1:52
Шоу-бизнес

Инфоцыганка Елена Блиновская оказалась в центре внимания общественности. Создательницу "Марафонов желаний" задержали правоохранительные органы во время бегства из России. Сообщается, что на "фею исполнения желаний" возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей.

Психолог Наумова рассказала о феномене и внутренних проблемах Елены Блиновской

В связи с произошедшими событиями семейный психотерапевт и детский нейропсихолог Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала "феномен Блиновской" и заявила, что у неё самой много внутренних травм.

Специалист сообщила: сначала она даёт людям желаемое, то есть показывает им, каким образом можно достичь результата, что нужно сделать, позволяет людям почувствовать, как они исполняют мечту. Однако инструментов и источника ресурса Блиновская своим почитателям не даёт, поэтому многие участники марафонов оказываются в сложной ситуации, которая требует работы с психологами.

Наумова отметила, что сама инфоцыганка неоднократно показывала свою эмоциональную неустойчивость и невозможность осознано решать проблемы.

"Сама Блиновская всё время обижается, даже вот на интервью с Ксенией Собчак она выходит на эмоции, плачет. Это показывает то, что внутренние проблемы у неё самой не решены", — сказала специалист.

Психолог подчеркнула, что человек с нерешёнными проблемами внутри себя рано или поздно оступится и будет совершать ошибки. Что, собственно, и произошло с Блиновской, отметила Наумова.

"С этими психологическими сложностями нужно работать с психологом. Вот именно этого элемента у Блиновской и нет. И поэтому это всё похоже на обман, в итоге", — заключила семейный психолог.

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С билетами на самолет, Блиновская пыталась на машине сбежать от уголовки в Белоруссию
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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