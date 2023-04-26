KP.RU: певица Алла Пугачёва покидает Израиль из-за серьёзных проблем с сердцем

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва покидает Израиль из-за серьёзных проблем с сердцем, она вернётся в Россию для лечения.

Как сообщает KP.RU, ссылаясь на окружение Пугачёвой, семья 74-летней артистки очень переживает за её здоровье. Кроме того, пластический хирург Александр Вдовин, комментируя мешки под глазами певицы, которые заметны на её фотографиях, предварительно диагностировал сбой в работе сердечно-сосудистой системы исполнительницы.

Издание отмечает, что Пугачёва в своих интервью неоднократно заявляла о больном сердце. Именно из-за этих проблем ей пришлось уйти со сцены, сказано в публикации.

Бывшая домработница Пугачёвой Людмила Дороднова напомнила, что здоровьем певицы занимались врачи из РФ. Как подчеркнула женщина, артистка обязательно вернётся в страну.

"Вдали от родины, думаю, ей непросто", — пояснила экс-домработница.

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