Филипп Киркоров ударил журналиста между ног на красной дороже в Crocus City Hall

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров попал в очередной скандал. На этот раз он не некорректно повёл себя с журналистом.

Напомним, в прошедшие выходные состоялся концерт "Авторадио. 30 лет. Классика", который прошёл в Crocus City Hall. Среди приглашённых знаменитостей был Филипп Киркоров. Однако артист и в этот раз умудрился попасть в сандал. Напомним, ранее певца заподозрили в пропаганде ЛГБТ, а также ходили слухи о том, что он использует накладные ягодицы.

Во время прохода по красной дорожке один из репортёров уточнил у певца, что у него с причёской. Таким образом журналист хотел отметить необычный начёс на голове у артиста.

На этот вопрос Киркоров эмоционально отреагировал и быстрым движением ударил его репортёра между ног.

"Что значит — что с причёской? А что у тебя с причёской?" — добавил обиженный певец.

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