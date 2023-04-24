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Филипп Киркоров впервые высказался об отъезде Аллы Пугачёвой из РФ: "Не значит, что не любит Россию"

1:16
Шоу-бизнес

Известный певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал отъезд своей бывшей жены Аллы Пугачёвой из России.

Филипп Киркоров впервые высказался об отъезде Аллы Пугачёвой из РФ: "Не значит, что не любит Россию"

Напомним, в прошлом году Алла Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми переехали жить в Израиль в знак протеста после решения российской власти начать СВО на территории Украины. Ряд знаменитостей поддержало решение звёздной пары, однако нашлись и те, кто не понял их поступок.

Сам Филипп Киркоров отнёсся к переезду супругов с пониманием. Более того, он подчеркнул верность и преданность Пугачёвой своему нынешнему мужу.

"То, что Пугачёва уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она "налево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошёл по наклонной плоскости". Но только тогда, когда понял, что все закончилось и у неё появился другой", — рассказал aif.ru артист.

Также Киркоров добавил, что и Пугачёва, и Галкин* являются для него родными людьми, даже несмотря на то, что они уже несколько лет не общались.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

 

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Филипп Киркоров об Алле Пугачёвой
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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