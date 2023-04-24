Певец Филипп Киркоров пообещал не уезжать из России

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему после начала СВО на Украине ни разу прямо не выразил свою патриотическую позицию.

Киркоров подчеркнул, что не считает скандирование лозунгов показателем патриотизма.

"Патриотическая позиция должна быть всегда. Я выражаю её в песнях. По всей Москве развешаны афиши моих выступлений в Кремле, и это уже позиция. Я в России, сцену я использую как трибуну. Мои концерты наполнены любовью к моей стране, а не ненавистью. Ненависть — грех, агрессия — не мой стиль", — заявил артист в беседе с порталом aif.ru.

Певец уверен, что в последнее время его критикуют из-за поддержки Аллы Пугачёвой, которая перебралась на ПМЖ в Израиль и высказалась против спецоперации.

"Волна пошла сразу после публикации видео, в котором я заступился за Аллу. Мне этого не простили", — отметил Киркоров.

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