Актёр Сергей Светлаков оценил новое шоу Павла Воли, отказавшись сравнивать его с "Вечерним Ургантом"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер и шоумен Сергей Светлаков прокомментировал выход в эфир авторского шоу Павла Воли, которое многие зрители окрестили аналогом "Вечернего Урганта".

Светлаков подчеркнул, что не стал бы сравнивать проекты Ивана Урганта и Воли. Он призвал смотреть на шоу Павла как на самостоятельный продукт.

"Когда-нибудь Ваня вернётся в эфир. Тогда у нас появится возможность выбирать, какое шоу смотреть", — заявил артист на пресс-конференции, приуроченной к выходу сериала "Тайна пропавшей деревни".

Сергей отметил, что в день выхода в эфир нового шоу Павла Воли находился рядом с Ургантом, который праздновал своё 45-летие.

"Я поздравил Пашу, пожелал ему удачи. Что-то мне понравилось, что-то я бы доработал. Но у этого проекта точно есть свой зритель", — высказал своё мнение актёр.

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