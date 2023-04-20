Актер и шоумен Сергей Светлаков прокомментировал выход в эфир авторского шоу Павла Воли, которое многие зрители окрестили аналогом "Вечернего Урганта".
Светлаков подчеркнул, что не стал бы сравнивать проекты Ивана Урганта и Воли. Он призвал смотреть на шоу Павла как на самостоятельный продукт.
"Когда-нибудь Ваня вернётся в эфир. Тогда у нас появится возможность выбирать, какое шоу смотреть", — заявил артист на пресс-конференции, приуроченной к выходу сериала "Тайна пропавшей деревни".
Сергей отметил, что в день выхода в эфир нового шоу Павла Воли находился рядом с Ургантом, который праздновал своё 45-летие.
"Я поздравил Пашу, пожелал ему удачи. Что-то мне понравилось, что-то я бы доработал. Но у этого проекта точно есть свой зритель", — высказал своё мнение актёр.
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