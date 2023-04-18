Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что умудрился влюбиться на старости лет

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный поп-король Филипп Киркоров всегда был на виду публики, не скрывая своей личной жизни. Однако в последние годы он стал реже говорить о ней.

Сейчас 55-летний певец завершает грандиозное шоу, посвящённое его дню рождения. Но даже в этот знаменательный период он не забывает о своей личной жизни. Оказалось, что Киркоров уже не менее трёх месяцев находится в отношениях и очень счастлив.

"Я в одночасье решил, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, моё сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться", — приводит его слова StarHit.

Однако певец не раскрыл подробностей о своей загадочной половинке. Поклонники уже строят догадки, так как недавно ему приписывали отношения с DJ Катей Гусевой, хотя сам Киркоров ранее признавался во многих интервью, что для него главной женщиной в жизни является Алла Пугачёва.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Филипп Киркоров о концертах в Санкт-Петербурге, о новом проекте, об имидже