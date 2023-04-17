Роман Костомаров попросил близких не сообщать подробности о состоянии его здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный фигурист Роман Костомаров просил близких не сообщать подробности о состоянии его здоровья в СМИ и соцсетях.

Как сообщил источник издания Sport24, Роман Костомаров не хотел, чтобы широкая общественность знала о подробностях его состояния. Он попросил родственников держать эту информацию в тайне.

"Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать", — рассказал источник.

Также отмечается, что Костомаров сам выйдет на связь с поклонниками и расскажет, как у него дела, когда он будет готов. А пока что фигурист продолжает проходить лечение.

Напомним, ранее в СМИ писали, что спортсмен идёт на поправку. Это также подтвердил его друг и коллега Илья Авербух. Роман Костомаров находится в больнице Коммунарки, куда попал 10 января с тяжёлой формой пневмонии.

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Оксана Домнина – Роман Костомаров