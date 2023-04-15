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МК: певица Алла Пугачёва может приехать в Россию и выступить за один миллион евро

0:58
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва уже давно завершила концертную деятельность, однако выступления на частных корпоративах у неё всё же были. Промоутер Сергей Лавров рассказал, что артистка сможет возобновить свои концерты, но для этого нужна внушительная сумма гонорара.

МК: певица Алла Пугачёва может приехать в Россию и выступить за один миллион евро

Лавров отметил, что ранее выступление Аллы Борисовны стоили 300 000 евро. Но сейчас певица никуда не поедет за такую стоимость. Продюсер подчеркнул, Примадонна всегда "уважала деньги и могла найти компромисс с властью". Он сообщил: Пугачёва, возможно, согласиться спеть в России если ей предложат не менее одного миллиона евро.

"Это вопрос цены. Если сейчас нарисуется цифра с большими нулями, она задвинет свои принципы. Её нужно удивлять другими цифрами, давать большую сумму. Надо предлагать в районе миллиона евро за приезд", — сказал Лавров в беседе с "МК".

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Лавров назвал сумму гонорара Пугачёвой за выступление в России
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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