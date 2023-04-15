Даже звонить не буду: вдова Дербенёва отказалась поздравлять Пугачёву

Вдова легендарного композитора Леонида Дербенёва Вера отказалась поздравлять Аллу Пугачёву с днём рождения. Она отметила, что после смерти мужа Примадонна не интересовалась её жизнью.
Вера Ивановна рассказала, что Дербенёв написал для Пугачёвой много хитов и их связывали тёплые отношения. Но после смерти композитора Примадонна забыла о семье своего друга. Вдова Леонида Петровича сообщила, что не будет поздравлять артистку с днём рождения и не интересуется её жизнью.
"Она мне не звонит: ну чего я ей звонить буду? Когда-то — да, мы с ней были очень дружны. Она хорошей девочкой была", — сказала Дербенёва в беседе с "МК".
Она отметила, что пожелала бы ей, чтобы скандалы вокруг неё закончились и в жизнь пришёл покой.
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