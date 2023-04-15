МК: вдова Леонида Дербенёва отказалась поздравлять Аллу Пугачёву с днём рождения

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова легендарного композитора Леонида Дербенёва Вера отказалась поздравлять Аллу Пугачёву с днём рождения. Она отметила, что после смерти мужа Примадонна не интересовалась её жизнью.

Вера Ивановна рассказала, что Дербенёв написал для Пугачёвой много хитов и их связывали тёплые отношения. Но после смерти композитора Примадонна забыла о семье своего друга. Вдова Леонида Петровича сообщила, что не будет поздравлять артистку с днём рождения и не интересуется её жизнью.

"Она мне не звонит: ну чего я ей звонить буду? Когда-то — да, мы с ней были очень дружны. Она хорошей девочкой была", — сказала Дербенёва в беседе с "МК".

Она отметила, что пожелала бы ей, чтобы скандалы вокруг неё закончились и в жизнь пришёл покой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даже звонить не буду: вдова Дербенёва отказалась поздравлять Пугачёву