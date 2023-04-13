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МК: адвокат Ахеджаковой Маев планирует написать ответное обращение в Генпрокуратуру РФ на Виталия Бородина

1:05
Шоу-бизнес

Адвокат актрисы Лии Ахеджаковой Александр Маев планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить лиц, которые клевещут на неё и пишут доносы. Он отметил, что Следственный комитет уже расследует дело по статье 128.1 УК РФ "Клевета" против неустановленных лиц, где потерпевшей проходит 74-летняя артистка.

МК: адвокат Ахеджаковой Маев планирует написать ответное обращение в Генпрокуратуру РФ на Виталия Бородина

Ахеджакова оказалась в центре скандала после поддержки Украины и антироссийской позиции по поводу СВО. Позже руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в органы с требованием проверить Ахеджакову на предмет финансирования ВСУ и даже госизмены.

Маев подчеркнул, что решил всерьёз заняться людьми, которые дискредитирую Лию Меджидовну и уже подготовил соответствующие документы.

"В УК есть соответствующая статья 306 — "Ложный донос". Хорошо бы, чтобы этим занялась Генеральная прокуратура", — сказал юрист в беседе с "МК".

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Проверить доносчиков: адвокат Ахеджаковой обратился в Генпрокуратуру РФ
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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