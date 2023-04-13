Проверить доносчиков: адвокат Ахеджаковой обратился в Генпрокуратуру РФ

Адвокат актрисы Лии Ахеджаковой Александр Маев планирует обратиться в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить лиц, которые клевещут на неё и пишут доносы. Он отметил, что Следственный комитет уже расследует дело по статье 128.1 УК РФ "Клевета" против неустановленных лиц, где потерпевшей проходит 74-летняя артистка.
Ахеджакова оказалась в центре скандала после поддержки Украины и антироссийской позиции по поводу СВО. Позже руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в органы с требованием проверить Ахеджакову на предмет финансирования ВСУ и даже госизмены.
Маев подчеркнул, что решил всерьёз заняться людьми, которые дискредитирую Лию Меджидовну и уже подготовил соответствующие документы.
"В УК есть соответствующая статья 306 — "Ложный донос". Хорошо бы, чтобы этим занялась Генеральная прокуратура", — сказал юрист в беседе с "МК".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".