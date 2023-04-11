Глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с требованием признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом.
В документе указано, что актриса после начала СВО на Украине спонсирует ВСУ и даёт интервью только украинским телеканалам и журналистам. Также отмечается, что Ахеджакова неоднократно высказывала критику в сторону российской власти.
В Telegram-канале "Кровавая барыня" разметили фотографии обращения политика, где также рекомендуется возбудить несколько уголовных дел против 74-летней артистки, в том числе, и за госизмену.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.