Актрису Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом: обращение уже направлено в Генпрокуратуру РФ

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с требованием признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом.

В документе указано, что актриса после начала СВО на Украине спонсирует ВСУ и даёт интервью только украинским телеканалам и журналистам. Также отмечается, что Ахеджакова неоднократно высказывала критику в сторону российской власти.

В Telegram-канале "Кровавая барыня" разметили фотографии обращения политика, где также рекомендуется возбудить несколько уголовных дел против 74-летней артистки, в том числе, и за госизмену.

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