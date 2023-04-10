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Звезда "Мстителей" Сэмюэль Джексон даже не читает комиксы Marvel

1:25
Шоу-бизнес

Американский актёр Сэмюэль Джексон обрёл всемирную популярность благодаря участию во франшизе "Мстители" на основе комиксов издательства Marvel. Но сам артист признался, что предпочитает комиксы конкурирующей фирмы.

Звезда "Мстителей" Сэмюэль Джексон даже не читает комиксы Marvel

Сэмюэль Джексон имеет долгую карьеру в Голливуде, за его плечами много успешных фильмов, включается сотрудничество с Квентином Тарантино. Но значительное количество зрителей во всем мире знают его по роли лидера организации Щ.И.Т. Ника Фьюри во франшизе "Мстители", созданной на основе комиксов Marvel.

Главным конкурентом этого издательства в мире комиксов является DC Comics, и поклонники разных версий супергероев постоянно спорят между собой о том, кто более известен и любим. Исполнитель очень известной роли во франшизе "Мстители" Сэмюэль Джексон заявил, что обожает комиксы DC, а Marvel никогда не читал. Об этом сообщает FandomWire.

На одном из подкастов Джексон признался, что всю жизнь увлекался именно Суперменом, Бэтменом и Акваменом. По словам артиста, DC Comics создали в своих комиксах тёмный, ужасный, жестокий и одновременно весёлый мир, а Вселенная Marvel намного более продезинфицирована — здесь как бы отсутствует веселье.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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