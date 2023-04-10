Певица Лолита заявила о расставании с молодым любовником

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская призналась, что рассталась со своим молодым возлюбленным.

Накануне артистка заявила, что уже год встречается с неким молодым человеком, имя которого раскрывать не собирается. Лолита отметила, что её новый избранник не желает публичности, поэтому совместных выходов в свет пара не планирует.

Однако, похоже, поклонники певицы так и не узнают, кто был таинственной любовью звезды. В эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Лолита объявила о расставании со своим молодым человеком.

"Как появился, так и исчез. Всё. Долго у меня никто не держится. Я за влюблённости и их смену", — отметила артистка.

Лолита была замужем пять раз. Последним супругом артистки стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Пара прожила в браке 10 лет. В 2020 году Лолита и Иванов развелись из-за измен последнего.

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