Актриса Екатерина Гусева призналась, что в детстве стыдилась отсутствия вредных привычек

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Актриса Екатерина Гусева призналась, что в детстве стеснялась говорить сверстникам об отсутствии вредных привычек.

По словам Гусевой, ей было стыдно говорить, что она не курит, так как практически все друзья актрисы страдали от этой пагубной привычки.

Со временем Екатерина осознала, что комплексовать из-за этого было более чем глупо.

"Интонация изменилась, и я с гордостью стала декларировать, что не курю. От комплексов и зажимов мне помогла избавиться актёрская профессия. Я могу быть кем угодно. Это освобождает", — заявила артистка в беседе с изданием Prozvezd.

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