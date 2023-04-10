Певец Филипп Киркоров в новом выпуске шоу "Маска" рассказал об отношениях с певицей Ладой Дэнс. Он отметил, что неоднократно работал с ней и восхищается её профессионализмом.
В феврале этого года на канале НТВ стартовал новый сезон музыкального шоу. В прошедшем выпуске самым интригующим моментом стало спасение Пуделя. Все члены жюри были поражены хореографией и артистизмом персонажа. Киркоров предположил, что под маской могла скрываться Дэнс.
Певец также сообщил, что тепло относится к артистке и опроверг слова одного из членов жюри, что Дэнс больше не любит Киркорова.
"Меня разлюбить невозможно!" — ответил поп-король.
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