РИА Новости: брат Данилы Козловского сообщил, что спектакли с ним в России состоятся

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Брат и пресс-секретарь Данилы Козловского Егор подтвердил информацию о том, что предстоящие спектакли с актёром в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.

"Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там всё подробно написано", — сказал брат артиста "РИА Новости".

На официальном сайте МХТ сообщается, что Козловский выйдет на сцену театра 16 апреля и 14 мая. Он будет выступать со спектаклем "Поколение Маугли". А в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге актёр сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в "Коварство и любовь".

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