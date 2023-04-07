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РИА Новости: брат Данилы Козловского сообщил, что спектакли с ним в России состоятся

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Шоу-бизнес

Брат и пресс-секретарь Данилы Козловского Егор подтвердил информацию о том, что предстоящие спектакли с актёром в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.

РИА Новости: брат Данилы Козловского сообщил, что спектакли с ним в России состоятся

"Спектакли планируются, конечно. И в Москве, и в Питере, по расписанию театров. Зайдите на сайт театра, посмотрите расписание, там всё подробно написано", — сказал брат артиста "РИА Новости".

На официальном сайте МХТ сообщается, что Козловский выйдет на сцену театра 16 апреля и 14 мая. Он будет выступать со спектаклем "Поколение Маугли". А в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге актёр сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в "Коварство и любовь".

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В ненавистной стране Козловский и Раппопорт продолжают работать в гостеатре
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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