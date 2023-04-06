Минкульт РФ проверит непатриотичные высказывания Басты в YouTube-шоу Насти Ивлеевой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Активисты из Ставрополя обратились в Минкульт РФ с просьбой отменить в городе концерт рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста.

Как сообщает Telegram-канал "SHOT", общественников возмутили непатриотичные высказывания певца в YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой.

В интервью Вакуленко заявил, что после начала СВО на Украине рассматривал отъезд за границу, однако его жена выступила против эмиграции из РФ.

Рэпер добавил, что, несмотря на происходящее в стране, ему сложно представить себя вне России, потому что он чувствует свою физическую и ментальную связь с русской землёй.

В конце обсуждения темы СВО Вакуленко произнёс фразу: "Смотрим кино дальше".

Концерт Басты в Ставрополе запланирован на 8 июня.

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