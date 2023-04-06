Активисты из Ставрополя обратились в Минкульт РФ с просьбой отменить в городе концерт рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста.
Как сообщает Telegram-канал "SHOT", общественников возмутили непатриотичные высказывания певца в YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой.
В интервью Вакуленко заявил, что после начала СВО на Украине рассматривал отъезд за границу, однако его жена выступила против эмиграции из РФ.
Рэпер добавил, что, несмотря на происходящее в стране, ему сложно представить себя вне России, потому что он чувствует свою физическую и ментальную связь с русской землёй.
В конце обсуждения темы СВО Вакуленко произнёс фразу: "Смотрим кино дальше".
Концерт Басты в Ставрополе запланирован на 8 июня.
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