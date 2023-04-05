Тур Дианы Арбениной по России может быть полностью отменён — города отказываются

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гастрольное турне певица Дианы Арбениной по городам России может быть полностью отменено. В настоящий момент от него всё чаще отказываются в различных городах.

Гастроли Дианы Арбениной по городам России могут не состояться. Сегодня отменены её концерты в Тольятти, Ульяновске и Чебоксарах, организаторы призывают зрителей возвращать билеты и получать за них деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причина отмены концертов — критика СВО со стороны Арбениной. Однако официально утверждается, что выступления отменяются по техническим причинам и сами концертные площадки внезапно закрывают продажу билетов. При этом зрителям, который их приобрели, советуют не ждать, а возвращать билеты в кассы как можно быстрее, поскольку при приближении запланированного дня концерта возврат будет меньшим по сумме.

Официально отказались от приёма бывшей солистки группы "Ночные снайперы" только три города. А вот в Уфе, Пятигорске, Ростове, Казани, Нальчике, Ижевске и Перми пока продажи билетов не отменены. Там наблюдают за ситуацией и выжидают.

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