Илья Резник: уехавшие после начала СВО из России артисты потом пожалеют

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник поделился своим мнением об артистах, уехавших из России после начала спецоперации. Он выразил сожаление по отношению к ним.

Резник заметил, что кто-то из коллег сделал ошибку, а кто-то захотел материального благополучия.

"Я думаю, многие пожалеют об отъезде, потому что творческому человеку за границей делать нечего", — добавил народный артист на творческой встрече в преддверии своего 85-летия.

Он считает, что уехавшие артисты дадут сейчас концерты, а потом всё закончится, и они будут страдать от ностальгии.

По его словам, он разочаровался во многих людях, с которыми прошёл огромный совместный путь. Но приказать народу разлюбить песни невозможно, заключил поэт.

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