Новая песня композитора Ильи Резника "Любимые не умирают", посвященная ситуации на Украине, не будет звучать в новогодних огоньках. Об этом рассказал "МК" источник в шоу-бизнесе.
Резник написал хит летом и отдал патриотическую новинку певице Азизе, которая, по его мнению, смогла воплотить задумку. Её прослушали сотни тысяч раз в Сети только в первые дни.
А в реальности Азиза исполнила её только один раз — на концерте, посвященном 110-летию ВВС РФ. Причём в зале в это время плакали даже мужчины.
Ожидалось также, что композиция "Любимые не умирают" прозвучит в новогодних огоньках. Однако в итоге новинку не взял ни один канал. А Азизе предложили исполнять проверенные хиты.
Сама певица ситуацию пока никак не прокомментировала. Молчит и Резник, хотя он обещает, что премьера песни для массового слушателя всё же состоится.
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