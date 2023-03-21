Против известного актёра, народного артиста России Дмитрия Назарова завели дело о дискредитации армии РФ.
Как сообщает "Агентство Москва", тверской суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении актёра Дмитрия Назарова. В частности, артист обвиняется в дискредитации российской армии.
Дмитрий Назаров открыто выступает против проведения СВО. Ранее это стало поводом для его увольнения из театра МХТ имени Чехова вместе с женой Ольгой Васильевой. После скандального увольнения актёры уехали из России.
Напомним, Дмитрий Назаров недавно впервые выступил со своей авторской программой в Израиле. Также артист ведёт личный YouTube-канал, на котором публикует ролики со стихотворениями собственного сочинения на злобу дня.
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