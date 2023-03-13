Ксения Собчак не стала отрицать свою влюблённость в SHAMAN

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак не стала опровергать заявление исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) о том, что она влюблена в него.

Ранее Ксения Собчак жёстко прокомментировала творчество исполнителя SHAMAN, после чего артист заявил, что журналистка на самом деле испытывает к нему романтические чувства. Блогер не стала отрицать это, написав признание в своём личном блоге.

"Всё так. Снятся его светлые дреды-косы, а первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной ласковой трелью шепчет мне тексты его песен. Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях, иф ю ноу вот ай мин", — с иронией написала Ксения Собчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.