Аркадий Укупник рассказал о работе с Пугачёвой и Антоновым

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и российский композитор, певец Аркадий Укупник раскрыл секреты его работы с Аллой Пугачёвой и Юрием Антоновым.

Как сообщает "МК", 40 лет назад между Аркадием Укупником и Аллой Пугачёвой разразился конфликт. Виной всему стала шутка певицы. Она постоянно называла Укупника "мальчиком", высмеивая его тем самым на публике. Фанаты Примадонны поддерживали шутки певицы, отмечая, что Укупник явно и не девочка. В настоящее время артист не держит обиду на певицу.

Также певец рассказал, что самой знаменитой песней, которую он написал для Аллы Пугачёвой, стала композиция под названием "Сильная женщина".

Помимо Аллы Пугачёвой, Аркадий Укупник сотрудничал с известным музыкантом Юрием Антоновым. Он с теплом вспоминает их совместную работу, однако продлилась она всего год, поскольку у Антонова был взрывной характер.

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