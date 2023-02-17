Иван Охлобыстин призвал всех, кто "по глупости штурмовал Верхний Ларс, возвращаться в Россию. Актёр заверил, что сбежавших никто не будет "жрать".
Охлобыстин предположил, что обострение психических заболеваний у морально неустойчивых россиян связано с погодой.
Он рассказал, что его одолели вопросами о том, не опасно ли сбежавшим из страны возвращаться на родину.
"Ситуация, знаете, накаляется. Там скоро русских жрать будут и в зоопарках показывать. Детки напуганы", — написал звезда сериала "Интерны" в своём микроблоге.
Актёр уверен, что все, кто пришёл в себя, могут без опаски возвращаться домой.
"Зовите назад своих напуганных дураков", — порекомендовал Охлобыстин.
Охлобыстин уверен, что сейчас в России настали лучшие времена для построения карьеры и зарабатывания денег.
"Не обрести надёжной славы покуда кровь не пролилась!" — процитировал артист слова своей любимой песни.
Актёр посоветовал не пугать тех, кто довольствуется сидячей работой.
"Хотя зря я о крови. О крови им не говорите", — выразил своё мнение Охлобыстин.
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