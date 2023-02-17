Охлобыстин призвал "напуганных дураков" возвращаться в Россию: Покуда кровь не пролилась

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин призвал всех, кто "по глупости штурмовал Верхний Ларс, возвращаться в Россию. Актёр заверил, что сбежавших никто не будет "жрать".

Охлобыстин предположил, что обострение психических заболеваний у морально неустойчивых россиян связано с погодой.

Он рассказал, что его одолели вопросами о том, не опасно ли сбежавшим из страны возвращаться на родину.

"Ситуация, знаете, накаляется. Там скоро русских жрать будут и в зоопарках показывать. Детки напуганы", — написал звезда сериала "Интерны" в своём микроблоге.

Актёр уверен, что все, кто пришёл в себя, могут без опаски возвращаться домой.

"Зовите назад своих напуганных дураков", — порекомендовал Охлобыстин.

Охлобыстин уверен, что сейчас в России настали лучшие времена для построения карьеры и зарабатывания денег.

"Не обрести надёжной славы покуда кровь не пролилась!" — процитировал артист слова своей любимой песни.

Актёр посоветовал не пугать тех, кто довольствуется сидячей работой.

"Хотя зря я о крови. О крови им не говорите", — выразил своё мнение Охлобыстин.

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