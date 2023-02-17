Известный комедийный сериал "Сваты" стал одним из самых популярных сериалов в России в 2022 году.
Как сообщает ФАН, "Сваты" вошли в топ-3 самых популярных сериалов среди российских телезрителей, обогнав турецкие "Постучись в мою дверь" и "Великолепный век".
Стоит отметить, что "Сватов" спродюсировала студия "Квартал 95". Автором, сценаристом и исполнительным продюсером проекта, в частности, был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.