Сериал "Сваты" Владимира Зеленского стал одним из самых популярных в России

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный комедийный сериал "Сваты" стал одним из самых популярных сериалов в России в 2022 году.

Как сообщает ФАН, "Сваты" вошли в топ-3 самых популярных сериалов среди российских телезрителей, обогнав турецкие "Постучись в мою дверь" и "Великолепный век".

Стоит отметить, что "Сватов" спродюсировала студия "Квартал 95". Автором, сценаристом и исполнительным продюсером проекта, в частности, был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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