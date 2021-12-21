Актриса Олеся Железняк рассказала, где и когда можно увидеть седьмой сезон сериала "Сваты".

Зрители с нетерпением ждут выхода на экран долгожданного продолжения любимого в народе сериала.

Радостную новость рассказала подписчикам одна из актрис популярного многосерийного фильма Оксана Железняк.

"Знаю, вы очень ждали их возвращения много лет! За эти годы выучили старые серии наизусть. Фразы героев стали крылатыми. Ну, вы помните, про "сопли в платочек"?" — написала артистка в своём Instagram-аккаунте.

Железняк объяснила, что её "директ" был завален вопросами о датах седьмого сезона "Сватов"

"И вот, наконец, радостная новость. Канал Россия назвал официальную дату премьеры — 27 декабря в 21:20 в эфире начнётся показ седьмого сезона "Сватов". Осталась одна неделя! Будете смотреть?" — обратилась актриса к фолловерам.

Подписчики с восторгом приняли данную новость.

"Про сопли в платочек конечно помним и не только! Вот это подарок народу на Новый год!";

"Дааааа! Мы с детьми всю пандемию пересматривали всех сватов — это было наше средство от фрустрации! Спасибо огромное за ваш труд!";

"Ждем с нетерпением", — писали интернет-пользователи под постом актрисы.