Концерт певицы Глюкозы (Натальи Ионовой), который должен был состояться в Москве 17 февраля в Crocus City Hall, неожиданно был отменён. Об этом сама артистка сообщила в своей соцсети.
"До последнего готовилась изо всех сил. К сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт придётся перенести. Я сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все получится", — написала певица.
При этом ни она, ни её директор не назвали причину отмены концерта. Новую дату мероприятия Глюкоза пообещала назвать позже.
Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону были отменены концерты Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков.
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