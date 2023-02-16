В Москве отменили концерт Глюкозы 17 февраля: певица попросила прощения у зрителей

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт певицы Глюкозы (Натальи Ионовой), который должен был состояться в Москве 17 февраля в Crocus City Hall, неожиданно был отменён. Об этом сама артистка сообщила в своей соцсети.

"До последнего готовилась изо всех сил. К сожалению, наша встреча не состоится. Мой концерт придётся перенести. Я сожалею об этом. Но не все зависит от меня. Простите, что сообщаю так поздно. Я была уверена, что все получится", — написала певица.

При этом ни она, ни её директор не назвали причину отмены концерта. Новую дату мероприятия Глюкоза пообещала назвать позже.

Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону были отменены концерты Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков.

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