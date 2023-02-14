Шоумен Александр Ревва рассказал, что его концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре переносятся и ответил тем, кто цитирует слова его отца.
Артист сообщил, что его выступления переносятся уже 4-й раз. Ревва объяснил, что причиной срыва концертов является невозможность обеспечить качественное сопровождение мероприятия.
Шоумен отметил, что не любит оправдываться и "копаться в грязном белье", но решил ответить хейтерам, которые приводят слова его отца.
"Так вот у меня никогда не было отца! Мой "папа" ушёл от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца. Но ничего, как-то выросли", — написал Александр в своём микроблоге.
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