Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: врачи заявили, что гангрена у Романа Костомарова может остановиться после ампутации
Эксперт Иванов объяснил НЛО в небе над Китаем: простые шары с диодами
FT: Россия стягивает к границам с Украиной авиацию для поддержки нового наступления
Над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара
Ширвиндт об увольнении Ахеджаковой: по-моему, мы приехали
Генерал Марк Милли считает, что ВСУ не будут отступать из Бахмута
Петиция на сайте Зеленского набрала необходимые голоса: Россию могут переименовать в Московию
Депутат бундестага Дагделен заявила об угрозе Третьей мировой войны из-за поставок танков Киеву
Политолог Сафонов о причинах закрытия воздушного пространства Молдавии: приземлился тот, кого не хотели светить

Ревва сообщил о срыве своих концертов и осадил хейтеров: "У меня никогда не было отца!"

Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва рассказал, что его концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре переносятся и ответил тем, кто цитирует слова его отца.

Ревва сообщил о срыве своих концертов и осадил хейтеров: "У меня никогда не было отца!"

Артист сообщил, что его выступления переносятся уже 4-й раз. Ревва объяснил, что причиной срыва концертов является невозможность обеспечить качественное сопровождение мероприятия.

Шоумен отметил, что не любит оправдываться и "копаться в грязном белье", но решил ответить хейтерам, которые приводят слова его отца.

"Так вот у меня никогда не было отца! Мой "папа" ушёл от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца. Но ничего, как-то выросли", — написал Александр в своём микроблоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"

Землетрясение в Турции может привести к "войне" между оппозицией и властью.

РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Петиция на сайте Зеленского набрала необходимые голоса: Россию могут переименовать в Московию
Россию могут переименовать в Московию
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Global Times: тяжёлое положение ВСУ вынудит США открыто вмешаться в конфликт на Украине
У рожденных 15 февраля Водолеев бурная фантазия Соломон Соловьев "Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Бойцы ВС РФ уничтожили тех, кто расстрелял российских пленных
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Польша воюет против России и Германии — Акопов
Польша воюет против России и Германии — Акопов
Последние материалы
Эксперт Иванов объяснил НЛО в небе над Китаем: простые шары с диодами
Ревва сообщил о срыве своих концертов и осадил хейтеров: "У меня никогда не было отца!"
FT: Россия стягивает к границам с Украиной авиацию для поддержки нового наступления
Над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара
У рожденных 15 февраля Водолеев бурная фантазия
Ширвиндт об увольнении Ахеджаковой: по-моему, мы приехали
Генерал Марк Милли считает, что ВСУ не будут отступать из Бахмута
Древнейший письменный документ достали из кучи мусора
Петиция на сайте Зеленского набрала необходимые голоса: Россию могут переименовать в Московию
Эксперт: "При покупке инвестиционной недвижимости есть опасные моменты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников