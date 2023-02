Ревва сообщил о срыве своих концертов и осадил хейтеров: "У меня никогда не было отца!"

Your browser does not support the audio element.

Шоумен Александр Ревва рассказал, что его концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре переносятся и ответил тем, кто цитирует слова его отца.

Артист сообщил, что его выступления переносятся уже 4-й раз. Ревва объяснил, что причиной срыва концертов является невозможность обеспечить качественное сопровождение мероприятия.

Шоумен отметил, что не любит оправдываться и "копаться в грязном белье", но решил ответить хейтерам, которые приводят слова его отца.

"Так вот у меня никогда не было отца! Мой "папа" ушёл от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца. Но ничего, как-то выросли", — написал Александр в своём микроблоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)